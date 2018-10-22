Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Просроченные штрафы: Какое наказание и как проверить их наличие

Комментариев: 0
Не уплачивая штрафы вовремя автомобилисты рискуют потратить значительно больше.
Заплатить придется как минимум в два раза больше
Заплатить придется как минимум в два раза больше
depositphotos.com

О том почему важно вовремя уплачивать штрафы и что грозит тем, кто это не делает рассказало ICTV.

На уплату штрафов дается 15 дней (если была подана апелляция - дни отсчитываются с момента отказа в ее удовлетворении). 

Читай также: Штрафы за нарушения "евробляхеров" приходят посторонним людям

И лучше в это время штраф все-таки оплатить. Потому что дальше придется заплатить значительно больше.

Просроченными штрафами занимается исполнительная служба. Если вы не прячетесь от правосудия, вам придется заплатить за просрочку в два раза большую сумму штрафа и еще 10% (за работу исполнительной службы).

Читай также: Как могут штрафовать пешеходов-нарушителей в Украине

Ежели вы будете игнорировать исполнительную службу, она имеет право арестовать ваше имущество и доходы, а сумма штрафа вырастет в разы.

В крайнем случае имущество для оплаты штрафов с насчитанной пеней продадут с аукциона.

Поэтому важно регулярно проверять, есть ли у вас штрафы - например с помощью специального онлайн сервиса shtrafua.com.

Ранее сообщалось, что за невключенные за городом фары штрафуют незаконно - юрист.

Поделись:
Теги: штрафы, просроченные штрафы, проверить штрафы, пеня за неуплату штрафов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь