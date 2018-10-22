Просроченные штрафы: Какое наказание и как проверить их наличие

Не уплачивая штрафы вовремя автомобилисты рискуют потратить значительно больше.

Заплатить придется как минимум в два раза больше depositphotos.com

О том почему важно вовремя уплачивать штрафы и что грозит тем, кто это не делает рассказало ICTV.

На уплату штрафов дается 15 дней (если была подана апелляция - дни отсчитываются с момента отказа в ее удовлетворении).

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И лучше в это время штраф все-таки оплатить. Потому что дальше придется заплатить значительно больше.

Просроченными штрафами занимается исполнительная служба. Если вы не прячетесь от правосудия, вам придется заплатить за просрочку в два раза большую сумму штрафа и еще 10% (за работу исполнительной службы).

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Ежели вы будете игнорировать исполнительную службу, она имеет право арестовать ваше имущество и доходы, а сумма штрафа вырастет в разы.

В крайнем случае имущество для оплаты штрафов с насчитанной пеней продадут с аукциона.

Поэтому важно регулярно проверять, есть ли у вас штрафы - например с помощью специального онлайн сервиса shtrafua.com.

Ранее сообщалось, что за невключенные за городом фары штрафуют незаконно - юрист.