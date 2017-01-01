Резонансное ДТП с автокраном: Кто будет выплачивать компенсации

Юристы объяснили, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие.

Страховая виновника по "автогражданке" не возместит все убытки kiev.informator.ua

В масштабном ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, которое произошло 23 октября, пострадало 19 автомобилей. У многих автомобилистов возник вопрос - на какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие. Ответ на эти вопросы подготовила юридическая компания “Страховой юрист“ на своей странице в Facebook.

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Как сообщают юристы, страховая виновника по “автогражданке“ не возместит все убытки - по статье 9-й Закона про “автогражданку“, если общий ущерб по одному страховому случаю превышает пятикратную страховую сумму (500 000 гривен), компенсации пострадавшим распределяются пропорционально. Указанной суммы на всю сумму ущерба однозначно не хватит.

Разницу между полученной компенсацией от страховщика и реальным ущербом должен выплачивать работодатель водителя крана (статья 1172 ГК Украины).

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Касательно компенсации за телесные повреждения логика остается такой же, но пятикратная страховая сумма выше - 1 млн гривен, поэтому вероятнее всего на лечение денег хватит всем потерпевшим.

“Если потерпевшие все сделают правильно - компенсации получат. Да, это будет долго - но результат будет“, - подытожили юристы.

Ранее сообщалось, что кран без тормозов разбросал 17 машин.