В ВР готовят неоднозначное нововведение для владельцев "евроблях"
Новый законопроект будет касаться "транзитных евроблях".
Не так давно СМИ писали о резонансном решении отменить штраф владельцу “евробляхи“, который просрочил срок транзитного ввоза автомобиля.
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На это решение уже отреагировали в ВР. По заявлению нардепа от БПП Нины Южаниной, владельцев авто на еврономерах, которые будут въезжать в Украину в режиме “транзит“ могут обязать платить денежный залог.
В случае выезда в срок залог будет возвращаться, а если владелец авто решит его растаможить, сумма залога пойдет на оплату налога.
По словам Южаниной, соответствующие законопроекты находятся в процессе разработки.
Ранее сообщалось, что патрульные начали активно штрафовать владельцев “евроблях“.
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