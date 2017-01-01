Чиновники придумали оригинальный способ красть деньги на ремонт дорог
Журналисты раскрыли очень наглую схему разворовывания денег на строительстве дорог, сообщает Украинская правда.
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В Украине так или иначе принимаются меры против коррупции, но чиновники без особого зазрения совести придумывают, как легко их обходить.
Например - тендеры на ремонт дорог, которые должны абсолютно открытыми и публичными. Ведь только на ремонт дорог местного значения заложено 11,5 млрд гривен, а за распределение средств отвечают облгосадминистрации.
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Как же можно украсть деньги в условиях открытых тендеров, буквально у всех на глазах? Как оказалось - очень даже просто. По закону тендеры проводятся на услуги дороже 200 тыс. гривен. Поэтому, чтобы не проводить тендер, чиновники из Тернопольской ОГА поделили дорогу “Вербовцы-Ласковцы“ длиной всего в 1,4 километра на 32 отрезка по 40 метров.
На ремонт каждого 40-метрового участка заключили отдельный договор без тендера с неизвестной фирмой ТОВ “Глобал Билд Инжиниринг“, которую зарегистрировали только в прошлом году. Ремонт каждого участка дороги обошелся в 124 900 гривен, таким образом общая сумма ремонта 1,4 км дороги составила 3,9 млн гривен.
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И это только единичный пример ремонта одной маленькой дороги в одной области. Какое наказание понес начальник Службы автомобильных дорог Тернопольской области? Всего лишь выговор, хоть министр инфраструктуры Владимир Омелян и говорил, что не видит альтернатив его немедленному увольнению.
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