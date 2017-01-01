Чиновники придумали оригинальный способ красть деньги на ремонт дорог

Как можно избежать тендеров на проведение ремонтных дорог, если они обязательны по закону.

Как же можно украсть деньги в условиях открытых тендеров? depositphotos.com

Журналисты раскрыли очень наглую схему разворовывания денег на строительстве дорог, сообщает Украинская правда.

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В Украине так или иначе принимаются меры против коррупции, но чиновники без особого зазрения совести придумывают, как легко их обходить.

Например - тендеры на ремонт дорог, которые должны абсолютно открытыми и публичными. Ведь только на ремонт дорог местного значения заложено 11,5 млрд гривен, а за распределение средств отвечают облгосадминистрации.

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Как же можно украсть деньги в условиях открытых тендеров, буквально у всех на глазах? Как оказалось - очень даже просто. По закону тендеры проводятся на услуги дороже 200 тыс. гривен. Поэтому, чтобы не проводить тендер, чиновники из Тернопольской ОГА поделили дорогу “Вербовцы-Ласковцы“ длиной всего в 1,4 километра на 32 отрезка по 40 метров.

На ремонт каждого 40-метрового участка заключили отдельный договор без тендера с неизвестной фирмой ТОВ “Глобал Билд Инжиниринг“, которую зарегистрировали только в прошлом году. Ремонт каждого участка дороги обошелся в 124 900 гривен, таким образом общая сумма ремонта 1,4 км дороги составила 3,9 млн гривен.

Для ремонта всей дороги потребовался бы тендер blogs.pravda.com.ua

Поэтому дорогу разбили на участки по 40 метров blogs.pravda.com.ua

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И это только единичный пример ремонта одной маленькой дороги в одной области. Какое наказание понес начальник Службы автомобильных дорог Тернопольской области? Всего лишь выговор, хоть министр инфраструктуры Владимир Омелян и говорил, что не видит альтернатив его немедленному увольнению.

Ранее был опубликован ТОП-5 самых опасных дорог в мире.