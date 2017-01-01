Растаможка по поддельным документам: Чего ждать владельцам автомобилей
Задержаны два должностных лица таможенных постов Волынской таможни, которые занимались растаможкой автомобилей по поддельным документам. Об этом сообщает Auto.Ria.
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Сообщается, что незаконными действиями чиновники нанесли ущерб бюджету Украины в 7 миллиардов гривен.
В данный момент проводится досудебные расследования, устанавливаются все особы, причастные к нарушению, в том числе некоторые компании и субъекты хозяйственной деятельности (по “липовым“ документам ввозилась также хозяйственная техника).
Как поступят с автомобилями, которые растаможили незаконным путем, прокуратура пока не сообщает.
Ранее сообщалось, что в ВР готовят неоднозначное нововведение для владельцев “евроблях“.
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