Растаможка по поддельным документам: Чего ждать владельцам автомобилей

Незаконными действиями чиновники нанесли ущерб бюджету Украины в 7 миллиардов гривен.

В данный момент устанавливаются все особы, причастные к нарушению depositphotos.com

Задержаны два должностных лица таможенных постов Волынской таможни, которые занимались растаможкой автомобилей по поддельным документам. Об этом сообщает Auto.Ria.

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Сообщается, что незаконными действиями чиновники нанесли ущерб бюджету Украины в 7 миллиардов гривен.

В данный момент проводится досудебные расследования, устанавливаются все особы, причастные к нарушению, в том числе некоторые компании и субъекты хозяйственной деятельности (по “липовым“ документам ввозилась также хозяйственная техника).

Как поступят с автомобилями, которые растаможили незаконным путем, прокуратура пока не сообщает.

Ранее сообщалось, что в ВР готовят неоднозначное нововведение для владельцев “евроблях“.