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"Серые" таксисты лишатся автомобилей - Кабмин

Комментариев: 2
Украинский бюджет недополучает 40 млрд гривен в год из-за работы таксистов без лицензий.
Таксиситы жалуются на сложную процедуру получения лицензии
Таксиситы жалуются на сложную процедуру получения лицензии
depositphotos.com/

Кабинет министров зарегистрировал законопроект, по которому у нелегальных таксистов будут конфисковать автомобили. По словам политиков украинский бюджет недополучает 40 млрд гривен в год из-за работы таксистов без лицензий.

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Такое предложение уже вызвало очень негативную реакцию у таксистов. Они отмечают, что сами хотят выйти из теневого бизнеса, но процедура получения лицензии очень сложная и устаревшая.

Кроме оплаты самой лицензии (стоит 1841 грн) необходимо установить таксометр (7-10 тысяч), который уже давно никто на практике не использует - его заменяют мобильными приложениями, к тому же о сумме оплаты договариваются обычно до поездки.

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Процедура получения лицензии очень бюрократизирована, необходимо заполнить массу документов. При желании получить упрощенное налогообложение необходимо установить кассовый аппарат (еще 7-12 тысяч). Все эти условия водители вынуждены обходить с помощью взяток, либо работая нелегально.

Условия давно обещали упростить, но пока изменений так и не произошло.

Ранее сообщалось, что популярный в Украине сервис для совместных поездок стал платным.

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Теги: таксисты, серые таксисты, нелегальные такси, штрафы нелегальным таксистам
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Комментариев (2)
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Filby    29.10.2018, 15:02
Оценка:  +1
Filby
К кому бы еще залезть в карман.
Люблю_Украину    29.10.2018, 14:48
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Правильно! Ведь если конфисковать авто, то бюджет все дополучит! И главное 1 рабочее место будет создано и еще 1-3 иждивенца не появятся! Л-логика!
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