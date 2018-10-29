"Не ваше дело": Киевсовет засекретил серьезные документы по парковках

Отныне станет скрытой, например, вся информация о подписанных договорах и о получении бюджетных средств.

Информация о деятельности КП “Киевтранспарксервис“ перестанет быть публичной. depositphotos.com

По решению Киевсовета информация о деятельности КП “Киевтранспарксервис“ перестанет быть публичной.

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Об этом сообщает депутат Киевсовета Александр Пабата в Facebook.

КП “Киевтранспарксервис“ - монополист в сфере парковки в Киеве. Отныне станет скрытой, например, вся информация о подписанных с КП договорах и о получении бюджетных средств.

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Отмечается, что в последние годы КП показывало убытки в своей деятельности и к эффективности роботы предприятия было много вопросов.

“То есть отныне знать и понимать масштабы роботы главного парковального КП общественность будет ровно настолько, насколько ей разрешат“, - подытожил Пабат.

Ранее сообщалось, что активисты начали борьбу с “героями парковок“.