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"Не ваше дело": Киевсовет засекретил серьезные документы по парковках

Комментариев: 1
Отныне станет скрытой, например, вся информация о подписанных договорах и о получении бюджетных средств.
Информация о деятельности КП “Киевтранспарксервис“ перестанет быть публичной.
Информация о деятельности КП “Киевтранспарксервис“ перестанет быть публичной.
depositphotos.com

По решению Киевсовета информация о деятельности КП “Киевтранспарксервис“ перестанет быть публичной. 

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Об этом сообщает депутат Киевсовета Александр Пабата в Facebook.

КП “Киевтранспарксервис“ - монополист в сфере парковки в Киеве. Отныне станет скрытой, например, вся информация о подписанных с КП договорах и о получении бюджетных средств.

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Отмечается, что в последние годы КП показывало убытки в своей деятельности и к эффективности роботы предприятия было много вопросов. 

“То есть отныне знать и понимать масштабы роботы главного парковального КП общественность будет ровно настолько, насколько ей разрешат“, - подытожил Пабат.

Ранее сообщалось, что активисты начали борьбу с “героями парковок“.

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Теги: парковка, Киев, Киевсовет, Киевтранспарксервис
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.10.2018, 19:24
Оценка:  +1
гость
Да у нас вся страна такая. Киеву так и надо. Сами выбрали мэром боксера. Он ведь только драться умеет, все финансовые вопросы за него решали другие.
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