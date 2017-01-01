Запрещенные лекарства: Что нельзя принимать за рулем

Главное правило - внимательно читайте инструкцию к применению перед приемом любых лекарств.

Многие лекарства могут быть очень коварными для воителей depositphotos.com

Список запрещенных для водителей средств очень большой. Главное правило - внимательно читайте инструкцию к применению перед приемом лекарств. И не забывать проявлять осторожность - некоторые препараты могут оказаться очень коварными и их действие наступает спустя достаточно продолжительное время.

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1. Психотропные препараты

Психотропные препараты несут наибольшую опасность. В первую очередь - снотворные, например имован, ивадал, донормил, фенобарбитал.

Снимающие тревогу и страх транквилизаторы могут также привезти к снижению внимания и замедлению реакции, хоть и вызывают меньшую сонливость. С их употреблением нужно быть очень осторожными. Противопоказаны препараты с алпрозоламом, бромазепамом, хлордиазепамом, диазепамом, медазепамом, оксазепамом.

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Фитопрепараты с листьями валерианы, пустырника, пиона, пассифлора, шлемника, мелисса, мяты, кава-кав также приводят к замедлению реакцию в среднем на 12 часов.

Некоторые антидеприсанты тоже в зоне риска (в частности амитриптилин и имипрамин).

2. Глазные капли

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Капли с атропином приводят к сильному расширению зрачков, за счет чего повышается чувствительность к свету и зрение временно ухудшается.

3. Препараты от аллергии

Опасны некоторые лекарство от аллергии, содержащие димедрол, супрастин, тавегил, пипольфен - они имеют снотворный эффект и вызывают усталость.

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4. Средства от диареи

Средства, которые содержат лоперамид. Вещество замедляет работу нервной системы.

5. Средства от простуды

Комплексные средства от простуды могут содержать симпатомиметик фенилэфрин, снижающий остроту зрения (такие лекарства, как терафлю, ринза, колдакт, колдрекс, колдекс, ринзасип, аджиколд, максиколд, ринопронт, лемсип). Средства от кашля с кодеином также запрещены - снижается внимание и повышается усталость.

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