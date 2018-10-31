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"Будут забастовки": Таксисты отреагировали на новые жесткие правила

Комментариев: 2
В случае принятия закона, ассоциации и профсоюзы таксистов обещают провести массовые забастовки.
На законопроект негативно отреагировали в первую очередь легальные таксисты
На законопроект негативно отреагировали в первую очередь легальные таксисты
Скриншот видео

В случае принятия законопроекта, который ужесточает ответственность за работу таксистом без лицензии, ассоциации и профсоюзы таксистов обещают провести массовые забастовки. Об этом сообщает ТСН.

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Ранее сообщалось, что по новым правилам, которые предложил Кабмин, “серые“ таксисты могут лишится своих авто, если их поймают два раза в течении 12 месяцев.

На законопроект крайне негативно отреагировали в первую очередь, как ни странно, легальные таксисты. Они считают, что новые правила будут использоваться, как повод для более жестких проверок.

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А значит, вырастет количество необоснованных штрафов и случаев вымогательств со стороны недобросовестных представителей правоохранительных органов.

“Серых“ таксистов, по мнению “официалов“, трогать не будут:

 “Каковы шансы, что это такси едет? Его никто не остановит и не спросит. Давайте сначала отрегулируем рынок перевозок, а потом будем требовать со всех“, - говорит один из легальных таксистов.

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“Нелегалы“ к закону отнеслись спокойно - с ними пытаются безуспешно бороться уже длительное время и они не считают, что для них на практике что-либо существенно поменяется:

“Снимаем шашки - и вы не видите, я таксист или не таксист, вот и все. Продолжаем работать дальше“.

Ранее сообщалось, что популярный в Украине сервис для совместных поездок стал платным.

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Теги: такси, Кабмин, серые таксисты, новые законопроекты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.10.2018, 13:55
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гость
У таксистов есть профсоюзы? Может только в крупных городах, и то не факт.
гость  (аноним)  31.10.2018, 13:45
Оценка:  +2
гость
Что за дебилы. Как я могу пожаловаться на таксиста если у него нет лицензии. Скажут, что тебя подвезли за вознограждение и все. При чем тут идентификация их, тут потребитель будет выигрывать. Боятся скорее всего что легалов больше станет и отсеят часть рынка
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