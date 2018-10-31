В Киеве запрещено разгоняться до 80 км в час до апреля

В октябре Киевсовет повысил скоростной режим на 17-и дорогах в период с апреля по ноябрь.

С ноября по апрель разрешение разгоняться "до 80" на 17 дорогах снимается depositphotos.com

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С 1 ноября будет запрещено разгоняться до 80 км в час на отдельных дорожных участках столицы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ранее сообщалось, что Киевсовет повысил скоростной режим на 17 дорожных участках в городе до 80 км в час, но это разрешение будет действовать только в период с апреля по ноябрь. Соответственно, с ноября по апрель на этих дорогах максимальной скоростью будут обычные 50 км в час.

Ранее сообщалось, что чиновники придумали оригинальный способ красть деньги на ремонт дорог.