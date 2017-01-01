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Депутаты придумали, как вынудить "евробляхеров" заплатить за растаможку

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Вносить залог придется только в том случае, если автомобилист ввозит больше одного автомобиля.
Сумма залога будет равняться сумме растаможки
Сумма залога будет равняться сумме растаможки
depositphotos.com

В принятые ранее в первом чтении законопроекты №8488 і №8487 об ужесточении ответственности владельцев “евроблях“ были внесены новые правки. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на автора правок, депутата БПП Нину Южанину.

Ранее уже сообщалось, что новые правки будут касаться ввоза автомобилей в Украину в режиме транзит - по новым правилам автомобилисты должны будут заплатить залог, который вернут, если авто выедет с территории страны не нарушая сроков пребывания.

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Теперь стали известны подробности этих правок. В частности, предлагается обязать вносить залог только в том случае, если автомобилист ввозит в Украину больше одного автомобиля иностранной регистрации. Это поставит крест на бизнесе для перегонщиков, которые перегоняют множество автомобилей.

По новым правкам воителям придется заплатить за авто
По новым правкам воителям придется заплатить за авто
obozrevatel.com

По словам юриста Александра Плахотника, сумма залога будет равняться предполагаемой сумме растаможки автомобиля. Так, по нынешним правилам, за ввоз 5-летнего авто, стоимостью в 8 тысяч евро, с объемом двигателя в 2 тыс. кубов, придется заплатить 3,1 тысячу евро залога.

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После оплаты, средства будут храниться в течении года и будут возвращены в течении 30 дней, при условии того, что авто покинет страну вовремя. Также эти деньги можно будет не снимать, а потратить на растаможку, если автомобилист выявит такое желание. 

Теперь осталось дождаться, будут ли приняты во втором чтении.

Ранее сообщалось о растаможке по поддельным документам - чего ждать владельцам автомобилей.

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Теги: залог за евробляху, евробляха, законы Южаниной
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