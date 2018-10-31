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Депутаты предложили Гройсману запретить автомобили из России

Комментариев: 3
В частности, депутаты предлагают запретить и поставки иностранных авто, собранных в РФ .
Автомобили российской разработки не ввозятся в Украину с 2012-2013 годов
Автомобили российской разработки не ввозятся в Украину с 2012-2013 годов
olx.ua

К премьер-министру Украины Владимиру Гройсману обратилась группа депутатов из Западной Украины с предложением полностью запретить импорт автомобилей российского происхождения.

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Сообщается, что обращение составили депутаты Роберт Горват, Василий Петевка и Валерий Лунченко.

Текст обращения появился странице в Facebook Роберта Горвата.

По предложению депутатов, кроме запрета ввоза конкретно российских автомобилей (Lada и УАЗ), нужно также запретить импорт автомобилей иностранных производителей, которые производят на заводах в России.

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Сообщается, что в Украину ввозят автомобили VW Polo Sedan, Hyundai Accent и Hyundai Creta, собранные в России. До 2014 года также поставлялись “российские“ Kia Rio, Peugeot 408 и Nissan Almera. 

Также депутаты предлагают продлить действие постановления Кабмина N1146 “О ставках ввозной пошлины в отношении товаров производства Российской Федерации“ и N1147 “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров производства Российской Федерации“, срок действия которых истекает с начала следующего года.

Ранее сообщалось, что в России продают уникальный автомобиль за 58 миллионов гривен.

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Теги: Гройсман, Россия, санкции для России, запрет поставок авто, российские авто
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  31.10.2018, 20:24
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гость
скорей бы выборы и депутатов этих в мусорный бак
vktarget1    31.10.2018, 20:14
Оценка:  +1
vktarget1
напомните у "Краз"ов с супер пупер артиллерийской установкой "Богдана" какие двигателя стоят?
гость  (аноним)  31.10.2018, 19:38
Оценка:  +1
гость
там список намного длинее.. еще возят мазды (у них ток вин японский,а так собирают в РФ прикручивая на голый кузов все остальное СДК комплект), мицики, фольцвагены пасатты с двигателем 1.6 на ручке все с Калуги..Хюндаи.. Форды и Ягуары из Питера..список очень велик) Рено и куча китайцев тоже...
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