Депутаты предложили Гройсману запретить автомобили из России

В частности, депутаты предлагают запретить и поставки иностранных авто, собранных в РФ .

Автомобили российской разработки не ввозятся в Украину с 2012-2013 годов olx.ua

К премьер-министру Украины Владимиру Гройсману обратилась группа депутатов из Западной Украины с предложением полностью запретить импорт автомобилей российского происхождения.

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Сообщается, что обращение составили депутаты Роберт Горват, Василий Петевка и Валерий Лунченко.

Текст обращения появился странице в Facebook Роберта Горвата.

По предложению депутатов, кроме запрета ввоза конкретно российских автомобилей (Lada и УАЗ), нужно также запретить импорт автомобилей иностранных производителей, которые производят на заводах в России.

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Сообщается, что в Украину ввозят автомобили VW Polo Sedan, Hyundai Accent и Hyundai Creta, собранные в России. До 2014 года также поставлялись “российские“ Kia Rio, Peugeot 408 и Nissan Almera.

Также депутаты предлагают продлить действие постановления Кабмина N1146 “О ставках ввозной пошлины в отношении товаров производства Российской Федерации“ и N1147 “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров производства Российской Федерации“, срок действия которых истекает с начала следующего года.

Ранее сообщалось, что в России продают уникальный автомобиль за 58 миллионов гривен.