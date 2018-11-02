В Украине началась охота на нелегальные заправки

В связи с ростом цен на топливо в Украине традиционно активизировались нелегальные заправки.

Бюджет Украины теряет на нелегальщиках около 10 млрд гривен в год depositphotos.com

В связи с ростом цен на топливо в Украине традиционно активизировались нелегальные заправки. Президент Петр Порошенко объявил о создании плана действий против незаконных АЗС. Такое заявление президент сделал на встрече с представителями бизнес-ассоциаций. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на участника встречи.

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Заниматься созданием плана будут руководитель фискальной службы Александр Власов и глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина. На создание плана им было выделено неделю.

Сообщается, что на данный момент в стране функционируют около 1500 нелегальных заправок, которые продают около 40 тысяч тонн топлива в месяц. В результате, бюджет теряет около 10 млрд гривен в год.

Ранее сообщалось, сколько заработали на подорожании топлива украинские АЗС.