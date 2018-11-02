Суд признал незаконным популярный способ полиции "выбивать" штрафы
Апелляционный административный суд отменил штраф полиции за непредъявленный страховой полис. Об этом сообщает Дорожный Адвокат.
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По закону (п2.1 ПДД) водитель должен иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис страхование. Проверять их наличие есть полномочия у полиции.
Но, если удостоверение водителя и регистрационный документ на транспортное средство необходимо предъявлять при первом требовании, то страховой полис - только при составлении протоколов о нарушении ПДД и оформлении материалов ДТП. Об этом говорит ч.2 ст. 21 Закона “Про обязательное страхование“.
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Другими словами, если вас остановили полицейские, но доказать никаких нарушений не смогли, требовать предъявить страховку они не имеют право. А ведь именно на такие ситуации очень часто жалуются водители.
Ранее аналогичное решение принял Верховный суд еще в мае 2018 года.
Ранее сообщалось, что патрульные провоцируют водителей на штрафы.
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