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Суд признал незаконным популярный способ полиции "выбивать" штрафы

Комментариев: 2
Если вас остановили полицейские, но доказать никаких нарушений не смогли, требовать предъявить страховку они не имеют право.
Суд отменил штраф полиции за непредъявленный страховой полис
Суд отменил штраф полиции за непредъявленный страховой полис
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Апелляционный административный суд отменил штраф полиции за непредъявленный страховой полис. Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

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По закону (п2.1 ПДД) водитель должен иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис страхование. Проверять их наличие есть полномочия у полиции.

Но, если удостоверение водителя и регистрационный документ на транспортное средство необходимо предъявлять при первом требовании, то страховой полис - только при составлении протоколов о нарушении ПДД и оформлении материалов ДТП. Об этом говорит ч.2 ст. 21 Закона “Про обязательное страхование“.

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Другими словами, если вас остановили полицейские, но доказать никаких нарушений не смогли, требовать предъявить страховку они не имеют право. А ведь именно на такие ситуации очень часто жалуются водители.

Ранее аналогичное решение принял Верховный суд еще в мае 2018 года.

Ранее сообщалось, что патрульные провоцируют водителей на штрафы.

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Теги: штрафы, незаконные штрафы, обжаловать штраф
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Комментариев (2)
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Gagarinn    02.11.2018, 15:04
Оценка:  +1
Gagarinn
Так и доки проверять можно только при совершении правонарушения.
ANDREICH    02.11.2018, 13:24
Оценка:  +1
ANDREICH
Далой понтоцейстких не правоохоронці а здирники
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