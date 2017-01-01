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Поездки за границу: О чем помнить, чтобы избежать неприятностей

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Выезжая за границу украинцы рискуют столкнуться с множеством неприятностей.
К сожалению, не все поездки заканчиваются только положительными эмоциями
К сожалению, не все поездки заканчиваются только положительными эмоциями
depositphotos.com

Выезжая за границу украинцы рискуют столкнуться с множеством неприятностей. Как подготовиться к поезде и что делать в случае неприятностей рассказали Вести.

1. Страховка

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Первое, о чем нужно помнить - наличие страховки. Вынужденное обращение за медицинской помощью может обойтись в очень крупную сумму.

Важно ответственно подойти к выбору страховой компании. Все дело в том, что украинские компании не работают в Европейском союзе непосредственно, а имеют партнеров в виде европейских страховых компаний. Кто именно будет заниматься вопросами по купленному вами полису нужно выяснить еще до поездки.

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По страховке вы можете рассчитывать на неотложную помощь. Если помощь таковой не является (например, ее можно отложить с помощью обезболивающих), то вам могут и не предоставить помощь.

2. Помощь посольства

Нужно обязательно выписать, а лучше запомнить номер телефона посольства. Помощь может пригодиться по целому ряду вопросов. Бывали, например, случаи, когда туристов при пересечении границы на обратном пути задерживали и они превышали положенный срок пребывания по визе. Либо - потеря документов, или ситуации, когда турист оказывается за границей без денег. Такие вопросы может решить обращение в консульство.

3. Помощь местной полиции

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Также стоит запомнить номер полиции и скорой страны в которую вы приехали. В случае, например, кражи, необходимо обратиться в полицию.

О чем нужно помнить, готовясь к поездке за границу
О чем нужно помнить, готовясь к поездке за границу
vesti-ukr.com

Ранее сообщалось, что украинцев защитят от поддельных полицейских.

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Теги: безвиз, поездки за границу, получение помощи по страховке
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