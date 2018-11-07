На растаможку по сниженным ценам будет дано 2 месяца - Южанина

Изменение должно побудить владельцев “евроблях“ растаможить свои автомобили как можно быстрее.

Самой формулы подсчета акциза это изменение касаться не будет depositphotos.com

Глава профильного комитета Верховной рады Нина Южанина предложила ввести ограничение сроков растаможки по сниженным ценам.

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С таким предложением Южанина выступила 6 ноября на заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом сообщает Михаил Катрук в Facebook.

Такое изменение должно побудить владельцев “евроблях“ растамаживать свои автомобили как можно быстрее.

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В частности, предлагается предоставлять скидку в 50% на растаможку в первый месяц после принятия законопроекта и немного меньшую скидку в 30% при растаможке во второй месяц после принятия закона.

Самой формулы подсчета акциза это изменение касаться не будет.

Ранее сообщалось о “финальном“ митинге евробляхеров: чего хотят протестующие.

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