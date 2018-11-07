На растаможку по сниженным ценам будет дано 2 месяца - Южанина
Глава профильного комитета Верховной рады Нина Южанина предложила ввести ограничение сроков растаможки по сниженным ценам.
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С таким предложением Южанина выступила 6 ноября на заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом сообщает Михаил Катрук в Facebook.
Такое изменение должно побудить владельцев “евроблях“ растамаживать свои автомобили как можно быстрее.
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В частности, предлагается предоставлять скидку в 50% на растаможку в первый месяц после принятия законопроекта и немного меньшую скидку в 30% при растаможке во второй месяц после принятия закона.
Самой формулы подсчета акциза это изменение касаться не будет.
Ранее сообщалось о “финальном“ митинге евробляхеров: чего хотят протестующие.
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