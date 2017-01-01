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"Парковочная" реформа: Почему все изменения остались только на бумаге

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Обещанные изменения правил парковки вступили в силу еще осенью.
Реальных изменений не стоит не стоит ждать до весны
Реальных изменений не стоит не стоит ждать до весны
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Обещанные изменения правил парковки вступили в силу еще осенью. Тем не менее, на практике существенных изменений замечено не было. Что стало этому причиной разбиралась DW.

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Ранее сообщалось, что в столице должны были начать свою работу так называемые “парковочные инспектора“. В первую очередь собирались отобрать 50 инспекторов и направить в центральные районы города, где самая сложная ситуация с парковками - в Шевченковский, Печерский и Голосеевский районы.

Тем не менее, инспекторов еще не отобрали и наказывать нарушителей они еще не начали.

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Как стало известно, правительство еще не утвердило поднормативные акты с утвержденным списком оборудования ля фотофиксации нарушений, не закуплены специальное системное обеспечение на планшет парковщиков, не утвержден инструкции, которые регламентировали бы действия парковщиков. Так же предстоит объявить тендер на закупку униформы.

В КМДА обещают фактический запуск работы парковочной инспекции с начала нового года, но по информации экспертов “Реанимационного пакета реформ для Киева“ изменений не стоит ждать до весны.

Ранее сообщалось, что владельцы “евроблях“ рискуют потерять авто из-за новых правил парковки.

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Теги: новые правила парковки, парковочные инспекторы, Киев
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