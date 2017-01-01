"Парковочная" реформа: Почему все изменения остались только на бумаге

Обещанные изменения правил парковки вступили в силу еще осенью.

Реальных изменений не стоит не стоит ждать до весны Facebook.com

Обещанные изменения правил парковки вступили в силу еще осенью. Тем не менее, на практике существенных изменений замечено не было. Что стало этому причиной разбиралась DW.

Читай также: Парковка по-новому: Известны 68 улиц, на которых будут работать инспекторы

Ранее сообщалось, что в столице должны были начать свою работу так называемые “парковочные инспектора“. В первую очередь собирались отобрать 50 инспекторов и направить в центральные районы города, где самая сложная ситуация с парковками - в Шевченковский, Печерский и Голосеевский районы.

Тем не менее, инспекторов еще не отобрали и наказывать нарушителей они еще не начали.

Читай также: Мошенники поставили шлагбаум в самом центре Киева и брали деньги за парковку

Как стало известно, правительство еще не утвердило поднормативные акты с утвержденным списком оборудования ля фотофиксации нарушений, не закуплены специальное системное обеспечение на планшет парковщиков, не утвержден инструкции, которые регламентировали бы действия парковщиков. Так же предстоит объявить тендер на закупку униформы.

В КМДА обещают фактический запуск работы парковочной инспекции с начала нового года, но по информации экспертов “Реанимационного пакета реформ для Киева“ изменений не стоит ждать до весны.

Ранее сообщалось, что владельцы “евроблях“ рискуют потерять авто из-за новых правил парковки.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.