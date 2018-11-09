Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как рассчитать сумму растаможки "евроблях" по новым правилам

Комментариев: 1
Верховная Рада приняла долгожданные законопроекты, которые должны урегулировать проблему “евроблях“.
Новые правила не сделают автомобили из Европы действительно доступными
Новые правила не сделают автомобили из Европы действительно доступными
Скриншот Youtube

Вчера, 8 ноября, Верховная Рада приняла долгожданные законопроекты, которые должны урегулировать проблему “евроблях“. Как передает программа “Гроші“, новые правила растаможки стали более дешевыми, но не настолько, чтобы сделать автомобили из Европы действительно доступными.

Читай также: Депутаты приняли закон о “евробляхах“: Какой будет “новая“ растаможка

Ранее уже публиковалась формула, по которой будут растаможивать автомобили из Европы:

Базовая ставка х (объем двигателя/ 1000) x возраст = сумма растаможки

Базовая ставка - 50/ 100 евро для бензиновых двигателей и 75/ 150 для дизельных двигателей (сумма зависит от объема двигателя - больше, или меньше 3-х литров).

Читай также: Полиции разрешили проверять “законность“ евроблях: Подробности новых законов

Таким образом, приобретая сравнительно новые автомобили из Европы, сумма растаможки будет действительно небольшой (например, 500-1000 евро)

Также журналисты напоминают, что кроме акциза, в цену растаможки входят и другие суммы: НДС (20% стоимости), таможенная пошлина (10%) и пенсионный сбор (3-5%). В общей сложности будет “набегать“ еще около 1000 евро.

Растаможка сравнительно новых авто будет небольшой
Растаможка сравнительно новых авто будет небольшой
Скриншот Youtube

Кроме акциза придется заплатить несколько других платежей
Кроме акциза придется заплатить несколько других платежей
Скриншот Youtube

Ранее сообщалось, что в Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.

Поделись:
Теги: евробляхи, калькулятор растаможки, формула растаможки, новые правила растаможки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.11.2018, 13:30
Оценка:  0
гость
за ауди стоимостью 2500 евро, дизель 2,5 и 2003 года стоимость растаможки будет составлять 3593 евро (это с НДС и акциз) итого:

с укр номерами такая ауди будет стоить 6900-7200 (включая постановку на учет). Что ниже рынка на 10-20% процентов....

ИТОГО: надо покупать машины не такие старые
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь