Как рассчитать сумму растаможки "евроблях" по новым правилам

Верховная Рада приняла долгожданные законопроекты, которые должны урегулировать проблему “евроблях“.

Новые правила не сделают автомобили из Европы действительно доступными Скриншот Youtube

Вчера, 8 ноября, Верховная Рада приняла долгожданные законопроекты, которые должны урегулировать проблему “евроблях“. Как передает программа “Гроші“, новые правила растаможки стали более дешевыми, но не настолько, чтобы сделать автомобили из Европы действительно доступными.

Читай также: Депутаты приняли закон о “евробляхах“: Какой будет “новая“ растаможка

Ранее уже публиковалась формула, по которой будут растаможивать автомобили из Европы:

Базовая ставка х (объем двигателя/ 1000) x возраст = сумма растаможки

Базовая ставка - 50/ 100 евро для бензиновых двигателей и 75/ 150 для дизельных двигателей (сумма зависит от объема двигателя - больше, или меньше 3-х литров).

Читай также: Полиции разрешили проверять “законность“ евроблях: Подробности новых законов

Таким образом, приобретая сравнительно новые автомобили из Европы, сумма растаможки будет действительно небольшой (например, 500-1000 евро)

Также журналисты напоминают, что кроме акциза, в цену растаможки входят и другие суммы: НДС (20% стоимости), таможенная пошлина (10%) и пенсионный сбор (3-5%). В общей сложности будет “набегать“ еще около 1000 евро.

Растаможка сравнительно новых авто будет небольшой Скриншот Youtube

Кроме акциза придется заплатить несколько других платежей Скриншот Youtube

Ранее сообщалось, что в Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.