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Не только превышение скорости: С весны функционал Trucam расширят

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Радары вернулись на украинские дороги совсем недавно - 8 октября.
Криклий напомнил, что TruCam прошли сертификацию и все необходимые проверки
Криклий напомнил, что TruCam прошли сертификацию и все необходимые проверки
Скриншот Youtube

С весны 2019 года радары Trucam будут использовать для фото/ видеофиксации широкого спектра нарушений. Об этом заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в своем интервью 5 каналу.

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Радары вернулись на украинские дороги совсем недавно - 8 октября. На данный момент их используют только для контроля соблюдения скоростного режима. 

Но уже через несколько месяцев их могут использовать также для, например, нарушения правил переезда, светофора и других.

Также Владислав Криклий напомнил, что TruCam прошли сертификацию и все необходимые проверки.

Ранее сообщалось, что патрульные могут разводить водителей, благодаря лазейке в Trucam - СМИ.

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Теги: радары, фото/ видеофиксация нарушений, Trucam
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