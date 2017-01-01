Не только превышение скорости: С весны функционал Trucam расширят
С весны 2019 года радары Trucam будут использовать для фото/ видеофиксации широкого спектра нарушений. Об этом заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в своем интервью 5 каналу.
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Радары вернулись на украинские дороги совсем недавно - 8 октября. На данный момент их используют только для контроля соблюдения скоростного режима.
Но уже через несколько месяцев их могут использовать также для, например, нарушения правил переезда, светофора и других.
Также Владислав Криклий напомнил, что TruCam прошли сертификацию и все необходимые проверки.
Ранее сообщалось, что патрульные могут разводить водителей, благодаря лазейке в Trucam - СМИ.
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