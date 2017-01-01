Депутат потребовал вернуть авто, на котором сбил насмерть пешехода

В июне 2018 года депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин на своем Infiniti EX 35 сбил насмерть пешехода.

Печерский районный суд города Киева не удовлетворил требование адвоката Ярослава Гришина о возвращении арестованного автомобиля Infiniti. Об этом передает Первый Запорожский.

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Ранее bigmir)net сообщал, что в июне 2018 года депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин на своем Infiniti EX 35 сбил насмерть пешехода.

Спустя 4 месяца после события правозащитник депутата подал жалобу в связи с тем, что транспортное средство не было возвращено хозяину, хотя арест на автомобиль так и не был выдан.

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Следователь в свою очередь завил, что арест был выдан в полном соответствии с законом 8 августа 2018 года. Суд принял решение отклонить жалобу, признав, что автомобиль не может быть возвращен депутату.

Суд решил отказать в удовлетворении жалобы 1news.zp.ua

Как сообщали ранее СМИ, первым о ДТП сообщил сам депутат на своей странице в Facebook, указав сомнительные подробности, в частности, что погибший был “смертельно пьян“ и “полностью голый“ в момент аварии. В то время, как скорая помощь не выявила признаков алкогольного опьянения, а свидетели ДТП вспоминают, что пострадавший был в одежде - кроме того, известно, что полиция установила личность пешехода по бывшей при нем банковской карточке.

Ранее сообщалось, что нацполиция назвала жуткое количество жертв ДТП в Украине за сутки.