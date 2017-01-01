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Депутат потребовал вернуть авто, на котором сбил насмерть пешехода

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В июне 2018 года депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин на своем Infiniti EX 35 сбил насмерть пешехода.
Infiniti EX 35 на котором депутат сбил насмерть пешехода.
Infiniti EX 35 на котором депутат сбил насмерть пешехода.
Facebook.com

Печерский районный суд города Киева не удовлетворил требование адвоката Ярослава Гришина о возвращении арестованного автомобиля Infiniti. Об этом передает Первый Запорожский.

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Ранее bigmir)net сообщал, что в июне 2018 года депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин на своем Infiniti EX 35 сбил насмерть пешехода.

Спустя 4 месяца после события правозащитник депутата подал жалобу в связи с тем, что транспортное средство не было возвращено хозяину, хотя арест на автомобиль так и не был выдан.

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Следователь в свою очередь завил, что арест был выдан в полном соответствии с законом 8 августа 2018 года. Суд принял решение отклонить жалобу, признав, что автомобиль не может быть возвращен депутату.

Суд решил отказать в удовлетворении жалобы
Суд решил отказать в удовлетворении жалобы
1news.zp.ua

Как сообщали ранее СМИ, первым о ДТП сообщил сам депутат на своей странице в Facebook, указав сомнительные подробности, в частности, что погибший был “смертельно пьян“ и “полностью голый“ в момент аварии. В то время, как скорая помощь не выявила признаков алкогольного опьянения, а свидетели ДТП вспоминают, что пострадавший был в одежде - кроме того, известно, что полиция установила личность пешехода по бывшей при нем банковской карточке.

Ранее сообщалось, что нацполиция назвала жуткое количество жертв ДТП в Украине за сутки.

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Теги: наезд на пешехода, смертельное ДТП, Запорожье, Ярослав Гришин
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