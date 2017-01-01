Кабмин решил, как будут эвакуировать автомобили: К чему нужно готовиться

Новые правила были введены еще в начале осени, но для начала их практического применения не хватало принятия некоторой документации.

Принятая документация не единственная, которая нужна для запуска новых правил Facebook.com

В среду, 14 ноября, Кабмин утвердил порядок действий для эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Авто24.

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Новые правила были введены еще в начале осени, но для начала их практического применения не хватало принятия некоторой документации.

Теперь же решили, как именно будут эвакуировать машины “героев парковки“. Эвакуировать будут неправильно припаркованные машины, которые мешают дорожному движению. Первым делом парковочный инспектор вызовет эвакуатор.

Водитель эвакуатора, инспектор и два понятых составят акт осмотра и временного задержания авто (в акте будет указана информация об авто, информация о предприятии, которое осуществляет эвакуацию, информация о штрафплощадке). Нарушение зафиксируют на фото/видео.

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От эвакуации автомобиль спасет вовремя появившийся владелец авто, при условии, что он может оперативно устранить нарушение, но постановление все равно будет выписано.

О доставке авто на штрафплощадку должны будут сообщить в полицию, разместить информацию об эвакуации на сайте и уведомить владельца авто об эвакуации с помощью смски.

После оплаты штрафа и издержек по сохранению авто, транспортное средство вернут владельцу, или особе, которая ввезла его в Украину.

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Принятая документация не единственная, которая отделяет новые правила парковки от их реального применения на практике. В Украине еще не определены технические средства для фото/видеофиксации нарушения правил парковки и не набран штат парковочных инспекторов. Когда реально можно будет ожидать изменений не на бумаге можно почитать в одной из предыдущих публикаций.

Ранее сообщалось, что мошенники поставили шлагбаум в самом центре Киева и брали деньги за парковку.