Уже ввезенные "евробляхи" не накажут: Как водители легко обойдут штрафы

Закон был создан, чтобы решить проблему нерастаможенных автомобилей в Украине.

Бороться с уже ввезенными авто будет затруднительно. Facebook.com

Недавно ВР приняла законопроект №8488, направленный на ужесточение ответственности за пользование “евробляхами“. Но бороться с помощью этого законопроекта с уже ввезенными авто будет затруднительно. Об этом в комментарии Обоз.ТВ сообщила юрист Ольга Николаенко.

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Закон был создан, чтобы решить проблему нерастаможенных автомобилей в Украине. В частности, решение депутатов создало возможность жестко штрафовать “евробляхеров“ за пользование заграничными автомобилями.

Подробнее о том, какими будут штрафы можно почитать в одной из предыдущих публикаций. Если коротко - ранее “евробляхеров“ можно было штрафовать только один раз на 8500 гривен, после чего автомобилисты продолжали спокойно пользоваться “евробляхами“ (по закону дважды за одно нарушение наказывать нельзя).

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По принятому закону правила поменяли и теперь сумма штрафов существенно увеличивается в зависимости от того, насколько сильно просрочены сроки пребывания авто в Украине.

Тем не менее, против уже ввезенных автомобилей, за которые заплатили штраф в 8500 гривен по старым правилам, использовать новые штрафы будет затруднительно, ведь закон обратной силы не имеет.

Ранее сообщалось, что в Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей.

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