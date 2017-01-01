Любителей летних шин на снегу могут штрафовать - МВД

Большое количество водителей не сменили летние шины и даже не самый сильный снегопад привел к множеству ДТП.

Такая идея появилась после недавнего транспортного коллапса в Киеве. dtp.kiev.ua

В Украине могут ввести наказание за несвоевременную сезонную смену шин. Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает УНИАН.

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Такая идея появилась после недавнего транспортного коллапса в Киеве. Его виной признали то, что большое количество водителей не сменили летние шины и даже не самый сильный снегопад привел к множеству ДТП.

Пока предложение ввести нове штраф существует только в виде идеи.

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"В некоторых странах есть штрафы. Но будет ли у нас - не готов сказать, потому что у нас законопроекты проходят очень долго", - заявил Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Киеве за утро произошло 300 ДТП: Подборка видео соцсетей.

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