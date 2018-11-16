Асимметричные дороги: Почему в Украине хотят сделать разной ширину полос

В Украине планируют сделать более узкой крайнюю левую полосу и расширить остановочную.

В Украине планируют сделать более узкой крайнюю левую полосу и расширить остановочную. Об этом сообщает зам министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

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Если сейчас на трассах все полосы движения симметричны и равняются 3,75 метра, то по новым правилам крайняя левая будет уменьшена до 3,5. Как показывает практика других стран, сужение полос приводит к более осторожному движению водителей, а значит, что нововведение может уменьшить скорость движения на левых полосах трасс.

“Сэкономленное“ пространство добавят остановочной полосе - сейчас на дорогах 1-й и 2-й категорий она составляет 3 метра и эта ширина кажется небезопасной, например, для остановки грузовиков. Ее расширят до 3,5 метров.

Cужение полос должно привести к более осторожному движению водителей Facebook.com

Ранее сообщалось, что чиновники придумали оригинальный способ красть деньги на ремонт дорог.

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