В 122 000 ДТП на украинских дорогах с начала года не было страховок у 33% участников.

В Украине наблюдается массовый отказ от страховок среди автомобилистов. Об этом говорит статистика ресурса открытых данных Опендатабот.

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В 122 000 ДТП на украинских дорогах с начала года не было страховок у 33% участников. Чаще всего отказываются от страховки жители Киевской, Одесской и Харьковской областей.

Водители без страховки рискуют получить штраф от 425 до 850 гривен. Если у вас есть страховка и вы попали в ДТП по вине водителя без страховки, вам придется получать компенсацию от МТСБУ. Впрочем, виновник без страховки все равно должен будет возместить сумму компенсации МТСБУ.

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