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В Украине наблюдается массовый отказ от страховок среди автомобилистов

Комментариев: 2
В 122 000 ДТП на украинских дорогах с начала года не было страховок у 33% участников.
Виновник без страховки должен будет возместить сумму компенсации
Виновник без страховки должен будет возместить сумму компенсации
depositphotos.com

В Украине наблюдается массовый отказ от страховок среди автомобилистов. Об этом говорит статистика ресурса открытых данных Опендатабот.

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В 122 000 ДТП на украинских дорогах с начала года не было страховок у 33% участников. Чаще всего отказываются от страховки жители Киевской, Одесской и Харьковской областей.

 

Водители без страховки рискуют получить штраф от 425 до 850 гривен. Если у вас есть страховка и вы попали в  ДТП по вине водителя без страховки, вам придется получать компенсацию от МТСБУ. Впрочем, виновник без страховки все равно должен будет возместить сумму компенсации МТСБУ.

Ранее сообщалось, заплатит ли страховая за ДТП на летних шинах?

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Теги: статистика, страховки, автогражданка
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Комментариев (2)
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meglj    21.11.2018, 14:04
Оценка:  0
meglj
А у копов она есть ?.
Курилы-Япония    21.11.2018, 13:22
Оценка:  +1
Курилы-Япония
берут пример с бляхеров, в основном
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