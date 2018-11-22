В Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками

Установка "делинеаторов" позволит организовать действительно беспрепятственное движение для общественного транспорта.

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В Киеве планируют ограждать полосы общественного транспорта. Об этом сообщает Авто24.

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Экспериментальным участком, на котором испытают идею стала улиц Шота Руставели. Сообщается, что на ней уже начали установку специальных столбиков-“делинеаторов“.

К таким мерам были вынуждены прибегнуть из-за большого количества автолюбителей, которые обгоняют пробки по полосе общественного транспорта, а также из-за “героев парковки“, которые оставляют там свои машины.

Установка “делинеаторов“ позволит организовать действительно беспрепятственное движение для общественного транспорта на выделенных для него полосах.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается массовый отказ от страховок среди автомобилистов.