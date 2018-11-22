Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками

Комментариев: 3
Установка "делинеаторов" позволит организовать действительно беспрепятственное движение для общественного транспорта.
В Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
В Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве планируют ограждать полосы общественного транспорта. Об этом сообщает Авто24.

Читай также: Асимметричные дороги: Почему в Украине хотят сделать разной ширину полос

Экспериментальным участком, на котором испытают идею стала улиц Шота Руставели. Сообщается, что на ней уже начали установку специальных столбиков-“делинеаторов“. 

К таким мерам были вынуждены прибегнуть из-за большого количества автолюбителей, которые обгоняют пробки по полосе общественного транспорта, а также из-за “героев парковки“, которые оставляют там свои машины.

Установка “делинеаторов“ позволит организовать действительно беспрепятственное движение для общественного транспорта на выделенных для него полосах.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается массовый отказ от страховок среди автомобилистов.

Поделись:
Теги: автобусные полосы, полосы общественного транспорта, изменения в ПДД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
tavrolet    22.11.2018, 13:29
Оценка:  +2
tavrolet
Кто прикупил завод пластмасс ... надо отбить вложения
atos    22.11.2018, 13:15
Оценка:  +2
atos
Дб-ы, а когда один из аленей поломается в этой закрытой полосе, как поедут другие машины ОТ???
atos    22.11.2018, 13:22
Оценка:  +1
atos
Я уже молчу, как к этому паломанному аленю, сможет подъехать тягач?))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь