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"Евробляхи" массово не пускают в Украину: Новые законы вступили в силу

Комментариев: 4
Только за первые часы с начала вступления принятого закона в силу было отказано во въезде около 200 автомобилям на "еврономерах".
Основная причина - нежелание водителей-украинцев платить залог за ввоз авто
Основная причина - нежелание водителей-украинцев платить залог за ввоз авто
depositphotos.com

С 25 ноября вступили в силу принятые ранее Верховной Радой законопроекты №8487 и №8488, которые изменяют правила ввоза на территорию Украины автомобилей на иностранной регистрации. 

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Главный госинспектор Львовской таможни объяснил, что именно поменяется для автомобилистов - комментарий опубликовали на странице в Facebook Доступне авто.

Главное изменение - ввозить без залога на территорию Украины автомобили с “еврономерами“ в режиме транзит смогут только “нерезиденты“, то есть жители других стран. 

Украинцам в свою очередь придется платить залог в размере полной стоимости растаможки авто.

По статистике, только за первые часы с начала вступления принятого закона в силу было отказано во въезде около 200 автомобилям на “еврономерах“. Основная причина отказов - нежелание водителей-украинцев платить залог за ввоз авто.

Ранее сообщалось, что бесплатную растаможку электроавтомобилей продлили до 2022 года - ВР.

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Теги: евробляхи, новые правила растаможки, залог за ввоз авто
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Комментариев (4)
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Lukovsmm    26.11.2018, 15:01
Оценка:  0
Lukovsmm
война идет а им евробляхи мешают
Lyosha    26.11.2018, 14:59
Оценка:  +1
Lyosha
Наконец-то!!!
NYKITA    26.11.2018, 14:58
Оценка:  0
NYKITA
Да народ повелся на шару - но шары не будет. Но евросила на этом поднялась сильно.
Василий  (аноним)  26.11.2018, 14:55
Оценка:  0
Василий
Наконец то ! Подействовало ! Скоро слегкостью вздохнём!
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