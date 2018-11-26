"Евробляхи" массово не пускают в Украину: Новые законы вступили в силу
С 25 ноября вступили в силу принятые ранее Верховной Радой законопроекты №8487 и №8488, которые изменяют правила ввоза на территорию Украины автомобилей на иностранной регистрации.
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Главный госинспектор Львовской таможни объяснил, что именно поменяется для автомобилистов - комментарий опубликовали на странице в Facebook Доступне авто.
Главное изменение - ввозить без залога на территорию Украины автомобили с “еврономерами“ в режиме транзит смогут только “нерезиденты“, то есть жители других стран.
Украинцам в свою очередь придется платить залог в размере полной стоимости растаможки авто.
По статистике, только за первые часы с начала вступления принятого закона в силу было отказано во въезде около 200 автомобилям на “еврономерах“. Основная причина отказов - нежелание водителей-украинцев платить залог за ввоз авто.
Ранее сообщалось, что бесплатную растаможку электроавтомобилей продлили до 2022 года - ВР.
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