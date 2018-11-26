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Введение военного положение: Что может поменяться для водителей

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Что может поменяться на дорогах страны с введением военного положения.
Президент заверил, что права и свободы граждан нарушаться не будут
Президент заверил, что права и свободы граждан нарушаться не будут
apostrophe.com.ua

После случившейся накануне “Азовского кризиса“ стало как никогда реальным введение военного положения на территории Украины. Автоцентр напомнил, что ожидает автомобилистов в этом случае.

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Военное положение расширяет права властей (как военных, так и гражданских). 

В частности:

  1. В случае необходимости у граждан могут временно изымать имущество (в том числе транспортные средства, оборудование и другие связанные с обслуживанием транспорта объекты), с выдачей документов установленного образца.
  2. Могут ввести комендантский час (другими словами - в установленное время на улицах могут находится только особы со специальными пропусками) и особого режима светомаскировки.
  3. Могут ввести особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта.

Тем не менее, глава Госпогранслужбы уже заявил, что в пунктах пропусков ограничений не будет. 

По законом личный транспорт в случае необходимости могут изъять
По законом личный транспорт в случае необходимости могут изъять
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками.

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Теги: военное положение, права Украинцев, Азовский кризис, российская агрессия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.11.2018, 16:41
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гость
власть, что хочет, то и творит! и мнения людей ей до -опы! ни референдумов, ни чего... мнение людей их не интересует. как тарифы поднять и подоить людей, так герои.. вот теперь пусть садятся в свои Гелики и на войну!
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