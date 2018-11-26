Введение военного положение: Что может поменяться для водителей
Что может поменяться на дорогах страны с введением военного положения.
После случившейся накануне “Азовского кризиса“ стало как никогда реальным введение военного положения на территории Украины. Автоцентр напомнил, что ожидает автомобилистов в этом случае.
Читай также: На границе с Венгрией образовались многочасовые очереди
Военное положение расширяет права властей (как военных, так и гражданских).
В частности:
- В случае необходимости у граждан могут временно изымать имущество (в том числе транспортные средства, оборудование и другие связанные с обслуживанием транспорта объекты), с выдачей документов установленного образца.
- Могут ввести комендантский час (другими словами - в установленное время на улицах могут находится только особы со специальными пропусками) и особого режима светомаскировки.
- Могут ввести особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта.
Тем не менее, глава Госпогранслужбы уже заявил, что в пунктах пропусков ограничений не будет.
Ранее сообщалось, что в Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками.
Полная версия правил