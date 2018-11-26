Введение военного положение: Что может поменяться для водителей

Что может поменяться на дорогах страны с введением военного положения.

Президент заверил, что права и свободы граждан нарушаться не будут apostrophe.com.ua

После случившейся накануне “Азовского кризиса“ стало как никогда реальным введение военного положения на территории Украины. Автоцентр напомнил, что ожидает автомобилистов в этом случае.

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Военное положение расширяет права властей (как военных, так и гражданских).

В частности:

В случае необходимости у граждан могут временно изымать имущество (в том числе транспортные средства, оборудование и другие связанные с обслуживанием транспорта объекты), с выдачей документов установленного образца. Могут ввести комендантский час (другими словами - в установленное время на улицах могут находится только особы со специальными пропусками) и особого режима светомаскировки. Могут ввести особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта.

Тем не менее, глава Госпогранслужбы уже заявил, что в пунктах пропусков ограничений не будет.

По законом личный транспорт в случае необходимости могут изъять autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками.