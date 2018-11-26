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Сервисные центры МВД будет растамаживать "евробляхи" в режиме 24/7

Комментариев: 2
Также продолжаются обсуждения о введении облегченного порядка регистрации "евроблях".
Сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по регистрации авто
Сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по регистрации авто
hsc.gov.ua

Сервисные центры МВД обеспечат возможность регистрации растаможенных авто 24/7. Об этом сообщает пресс-служба МВД, со ссылкой на замминистра внутренних дел Сергей Яровой. 

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“Региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме“, - заявил Яровой.

Кроме этого, продолжаются обсуждения о введении облегченного порядка регистрации “евроблях“.

Ранее сообщалось, что Порошенко объяснил свое решение подписать законы о “евробляхах“.

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Теги: евробляхи, растаможка, льготы на растаможку
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.11.2018, 16:35
Оценка:  -1
гость
губу быстро раскатали на бабло...
NYKITA    26.11.2018, 16:33
Оценка:  0
NYKITA
Евросила осталась в плюсе, а бедный народ как всегда кинули. Жду увидеть - кто следующий будет жечь авто поляка или Прибалта.
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