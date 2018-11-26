Сервисные центры МВД будет растамаживать "евробляхи" в режиме 24/7

Также продолжаются обсуждения о введении облегченного порядка регистрации "евроблях".

Сервисные центры МВД обеспечат возможность регистрации растаможенных авто 24/7. Об этом сообщает пресс-служба МВД, со ссылкой на замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Читай также: “Евробляхи“ массово не пускают в Украину: Новые законы вступили в силу

“Региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме“, - заявил Яровой.

Кроме этого, продолжаются обсуждения о введении облегченного порядка регистрации “евроблях“.

Ранее сообщалось, что Порошенко объяснил свое решение подписать законы о “евробляхах“.