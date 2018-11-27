Как растаможить "евробляху": Порядок действий

В первые 90 дней после принятия закона стоимость растаможки будет в два раза дешевле.

Водителям стоит поспешить, чтобы растаможить авто со скидкой в 50% hsc.gov.ua

Новые правила растаможки автомобилей уже приняты Верховной Радой, а это означает, что автомобилистам стоит поспешить. Ведь, как сообщалось ранее, в первые 90 дней после принятия закона (с 25 ноября по 23 марта) стоимость растаможки будет в два раза дешевле.

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Специальный порядок регистрации Кабмин пока так и не принял, но это не мешает растамаживать машины по действующей сейчас процедуре. Об этом сообщает Автоконсалтинг со ссылкой на и.о директора Департамента организации таможенного контроля ГФС Анатолия Сербайло.

Владельцам “евроблях“ нужно через таможенного брокера обратиться на таможню, имея при себе:

регистрационные документы на транспортное средство (техпаспорт)

документы, подтверждающие право собственности (купчая, или генеральная доверенность на право отчуждения), впрочем, на практике может оказаться, что будут приниматься и другие документы.

необходимую сумму для оплаты таможенных платежей по новым законам

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Важно, что теперь подтверждения о соответствии нормам Евро-5 не требуется.

Если “евробляха“ нарушила сроки пребывания на территории Украины, придется также выплатить штраф в 8500 гривен. После его оплаты, как сообщается, претензий к владельцу “бляхи“ со стороны Государственной фискальной службы уже не будет.

После оплаты платежей авто можно будет зарегистрировать в сервисном центре МВД.

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Сообщается, что продолжать свободно ездить на нерастаможенной “евробляхе“, уже не получится. Теперь у полиции есть полномочия проверять законность пребывания авто на территории Украины - для этого полиции открыли доступ к базе данных ввезенных авто. За нарушение сроков пребывания штрафы будут очень жесткими - за “просрочку“ больше месяца придется заплатить 170 тысяч. Также авто могут просто изъять.

Остается проблемным вопрос получения документов о купле-продаже авто. Тем “евробляхерам“, которым получится связаться с продавцами и получить такой документ крупно повезет. Если же продавцы просто не выйдут на связь, владельцев авто придется искать с большим трудом.

Ранее сообщалось, почему все больше украинцев покупают авто в Грузии.