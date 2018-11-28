Кабмин утвердил правила растаможки "евроблях": Новая пошаговая инструкция

Утвержденные условия касаются авто, которые были ввезены в Украину в период с 1 января 2015 года, до вступления в силу приятного недавно закона №8488.

Растаможивать будет любой орган доходов и сборов, при предъявлении автомобиля Facebook.com

Кабмин утвердил временный порядок растаможки заграничных автомобилей. Документы опубликовало РБК-Украина.

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Утвержденные условия оформления касаются автомобилей, которые были ввезены в Украину в период с 1 января 2015 года, до вступления в силу приятного недавно закона №8488 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины“.

По утвержденным правилам растаможка будет оформляться по действующим законам Украины с такими особенностями:

Растаможка будет осуществляться любым органом доходов и сборов, при предъявлении автомобиля этому органу.

Декларантом автомобиля имеет право выступать физлицо-резидент (гражданин Украины), которому принадлежит авто, или который имеет полномочия распоряжаться им. От его имени декларирование авто может осуществлять также таможенный брокер.

Для таможенного оформления необходимо подать электронную таможенную декларацию, заполненную в обычном порядке, установленном законом.

Вместе с декларацией необходимо подать документ, который определяет стоимость авто, регистрационный документ на авто, выданный страной регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право собственности, или право распоряжаться и декларировать автомобиль на территории Украины.

Если у таможенников возникнут сомнения в заявленной стоимости авто, они могут вынести решение о корректировке стоимости, выдав карточку отказа с исчерпывающим указанием причин (в правилах подробно указано, информация из каких источников будет считаться достоверной и на каких основаниях таможенники могут посчитать заявленную сумму заниженной).

Оплата необходимых таможенных платежей ложится на декларанта, или на уполномоченную им особу.

После подачи электронной таможенной декларации, декларанту сообщат, когда нужно доставить оформляемое авто в зону таможенного контроля.

Если после предъявления авто и уплаты сборов не будет причин задерживать автомобиль, декларанта уведомят о том, что машину можно забрать.

Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД будет растамаживать “евробляхи“ в режиме 24/7.