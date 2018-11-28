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Кабмин утвердил правила растаможки "евроблях": Новая пошаговая инструкция

Комментариев: 1
Утвержденные условия касаются авто, которые были ввезены в Украину в период с 1 января 2015 года, до вступления в силу приятного недавно закона №8488.
Растаможивать будет любой орган доходов и сборов, при предъявлении автомобиля
Растаможивать будет любой орган доходов и сборов, при предъявлении автомобиля
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Кабмин утвердил временный порядок растаможки заграничных автомобилей. Документы опубликовало РБК-Украина.

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Утвержденные условия оформления касаются автомобилей, которые были ввезены в Украину в период с 1 января 2015 года, до вступления в силу приятного недавно закона №8488 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины“. 

По утвержденным правилам растаможка будет оформляться по действующим законам Украины с такими особенностями:

  • Растаможка будет осуществляться любым органом доходов и сборов, при предъявлении автомобиля этому органу.
  • Декларантом автомобиля имеет право выступать физлицо-резидент (гражданин Украины), которому принадлежит авто, или который имеет полномочия распоряжаться им. От его имени декларирование авто может осуществлять также таможенный брокер.
  • Для таможенного оформления необходимо подать электронную таможенную декларацию, заполненную в обычном порядке, установленном законом.
  • Вместе с декларацией необходимо подать документ, который определяет стоимость авто, регистрационный документ на авто, выданный страной регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право собственности, или право распоряжаться и декларировать автомобиль на территории Украины.
  • Если у таможенников возникнут сомнения в заявленной стоимости авто, они могут вынести решение о корректировке стоимости, выдав карточку отказа с исчерпывающим  указанием причин (в правилах подробно указано, информация из каких источников будет считаться достоверной и на каких основаниях таможенники могут посчитать заявленную сумму заниженной).
  • Оплата необходимых таможенных платежей ложится на декларанта, или на уполномоченную им особу.
  • После подачи электронной таможенной декларации, декларанту сообщат, когда нужно доставить оформляемое авто в зону таможенного контроля.
  • Если после предъявления авто и уплаты сборов не будет причин задерживать автомобиль, декларанта уведомят о том, что машину можно забрать. 

Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД будет растамаживать “евробляхи“ в режиме 24/7.

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Теги: евробляхи, порядок растаможки, как растаможить евробляхи
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
atos    28.11.2018, 13:47
Оценка:  0
atos
Пошли нах эти бляхари с их ссаной растаможкой, закалупали уже
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