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Военное положение: Кто имеет право останавливать авто и как себя вести

Комментариев: 3
"Тормозить" авто на время военного положение сможет не только полиция, но и другие структуры.
Водителям стоит вести себя максимально рационально
Водителям стоит вести себя максимально рационально
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В 10 областях Украины на 30 дней было введено военное положение. А это означает, что водителям нужно приготовится к новым правилам, чтобы избежать в будущем неприятностей.

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В частности, “тормозить“ авто в это время сможет не только полиция, но и другие структуры. А именно - МВД (в том числе и Нацполиция), СБУ, Нацгвардия, Госпогранслужба, Гостаможслужба, Государственная фискальная служба и Вооруженные силы.

Все эти силовые структуры имеют полномочия останавливать автомобили,проверять документы, при необходимости проводить досмотр авто и вещей. Об этом говорит Постановление КМУ № 544 от 22.07.

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Конкретных правил на этот счет нет, но скорее всего полномочия будут иметь не все работники вышеназванных структур, а только отдельные патрули.

Но в любом случае водителям стоит не “мерятся правами“ в данной ситуации и вести себя максимально рационально: выполнять требования, не идти на конфликт. Спрашивать о причине остановки также нет смысла - законным ответом будет “военное положение“. Снимать на видео остановивших сотрудников не стоит.

Ранее сообщалось, что украинский военный выпрыгнул из движущегося танка и станцевал.

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Теги: военное положение, ПДД, российская агрессия
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Комментариев (3)
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ДЯКУЛА  (аноним)  28.11.2018, 14:22
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ДЯКУЛА
Це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?
Кроликовод  (аноним)  28.11.2018, 14:17
Оценка:  +2
Кроликовод
Довыеживались хохломордые, все, кому не лень, топтать будут. Как Карамелькин вас ненавидит! Ложитесь дальше под эту пьянь и пиндосов. Объявление в Керчи: Продам два катера и битый буксир. В каютах и на палубе сильно насрано!!!! С очередной вас, перемогой!!!!
гость  (аноним)  28.11.2018, 14:02
Оценка:  0
гость
здобyлы ржy не могy
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