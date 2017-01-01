В Киеве полностью перекроют мост Патона почти на 6 часов

Коммунальщики акцентируют внимание, что движение на мосту будет перекрыто в обоих направлениях.

В Киеве планируют перекрыть полностью мост Патона в ночь на 2 декабря. Запрет на движение будет действовать с 00:00 до 5:30. Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевпастранса“.

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Коммунальщики акцентируют внимание, что мост будет перекрыт полностью, в обоих направлениях и просят выбирать альтернативные пути движения на этот период времени.

Мост закроют в рамках проведения ремонтных работ, которые начались еще в среду, 28 ноября. Закончить работы планируют до 27 декабря.

Ранее сообщалось, что на Борщаговке произошел масштабный провал асфальта.