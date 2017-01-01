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Патрульных с радарами TruCam станет больше: Карта их расположения

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Уже с понедельника на дорогах Украины появятся 6 новых точек работы патрульных с радарами.
Патрульная полиция расширяет карту пользования радарами TruCam
Патрульная полиция расширяет карту пользования радарами TruCam
Скриншот Youtube

Патрульная полиция расширяет карту использования радаров TruCam на дорогах Украины. Об этом сообщает зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Уже с понедельника (3 декабря) появятся 6 новых точек работы патрульных с радарами. Новые участки отмечены красным на обновленной карте правоохранителей.

Выбор именно этих участков дорог обусловлен их высокой аварийностью, Кроме того, Белошицкий напомнил о том, что пользования радарами TruCam полностью соответствует рамкам закона, так как они прошли проверку и получили экспертный вывод ГСССЗИ Украины.

Новые участки отмечены красным на обновленной карте правоохранителей.
Новые участки отмечены красным на обновленной карте правоохранителей.
Facebook.com/KyivOperativ/

Выбор именно этих участков дорог обусловлен их высокой аварийностью
Выбор именно этих участков дорог обусловлен их высокой аварийностью
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Ранее сообщалось, что в Киеве запрещено разгоняться до 80 км в час до апреля.

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Теги: радары Trucam, карта радаров, Украина
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