Патрульных с радарами TruCam станет больше: Карта их расположения
Уже с понедельника на дорогах Украины появятся 6 новых точек работы патрульных с радарами.
Патрульная полиция расширяет карту использования радаров TruCam на дорогах Украины. Об этом сообщает зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Читай также: Не только превышение скорости: С весны функционал Trucam расширят
Уже с понедельника (3 декабря) появятся 6 новых точек работы патрульных с радарами. Новые участки отмечены красным на обновленной карте правоохранителей.
Выбор именно этих участков дорог обусловлен их высокой аварийностью, Кроме того, Белошицкий напомнил о том, что пользования радарами TruCam полностью соответствует рамкам закона, так как они прошли проверку и получили экспертный вывод ГСССЗИ Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве запрещено разгоняться до 80 км в час до апреля.
Полная версия правил