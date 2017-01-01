Патрульных с радарами TruCam станет больше: Карта их расположения

Уже с понедельника на дорогах Украины появятся 6 новых точек работы патрульных с радарами.

Патрульная полиция расширяет карту использования радаров TruCam на дорогах Украины. Об этом сообщает зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Уже с понедельника (3 декабря) появятся 6 новых точек работы патрульных с радарами. Новые участки отмечены красным на обновленной карте правоохранителей.

Выбор именно этих участков дорог обусловлен их высокой аварийностью, Кроме того, Белошицкий напомнил о том, что пользования радарами TruCam полностью соответствует рамкам закона, так как они прошли проверку и получили экспертный вывод ГСССЗИ Украины.

Новые участки отмечены красным на обновленной карте правоохранителей. Facebook.com/KyivOperativ/

Выбор именно этих участков дорог обусловлен их высокой аварийностью Facebook.com

Ранее сообщалось, что в Киеве запрещено разгоняться до 80 км в час до апреля.