Растаможка каких "евроблях" стала действительно выгоднее
В Украине вступили в силу новые правила растаможки “евроблях“. Несмотря на требования автомобилистов, растаможка не стала доступной, хоть и уменьшилась в некоторой мере.
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Выяснилось, что в зависимости от типа и объема двигателя, растаможка по новым правилам в среднем обойдется на 25-30% дешевле, по сравнению со старыми условиями. Об этом говорят расчеты эксперта по инвестициям и прогнозированию European Analytical Centre Вадима Бардася, сообщает 24 канал.
Наиболее выгодными новые правила станут для желающих ввезти новые и мало использованные авто. Например, акциз на Toyota Land Cruiser по старым правилам составлял 14 000 евро, а сейчас - всего 600 - 900. За Mercedes-Benz S-Class с объемом в 4608 кубов ранее пришлось бы заплатить 10 100 евро, а сейчас - 460. Таким образом новые авто даже с растаможкой покупать дешевле за границей, чем в Украине.
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А вот более старые и подержанные автомобили все так же влетят в копеечку - в зависимости от возраста, во многих случааях растаможка обойдется дороже самого авто. Так, за первый растаможенный по новым правилам автомобиль в Украине пришлось заплатить на таможне 49,3 тысячи гривен, что незначительно меньше стоимости этого б/у авто в ЕС. А ведь надо еще учесть то, что эта сумма рассчитана со скидкой в 50% за растаможку в первые 90 дней после принятия закона. Таким образом, существенно сэкономить смогут только те, кто готов купить себе новый автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Сети нашли видеосюжет о протестах “евробляхеров“ в 1999 году.
Полная версия правил
Например, акциз на Toyota Land Cruiser по старым правилам составлял 14 000 евро, а сейчас - всего 600 - 900. За Mercedes-Benz S-Class с объемом в 4608 кубов ранее пришлось бы заплатить 10 100 евро, а сейчас - 460.