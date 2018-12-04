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Скидки в 50% на растаможку "евроблях" хотят продлить - ВР

Комментариев: 4
Несмотря на действующие скидки в 50% от стоимости акциза, растамаживать свои авто владельцы не спешат.
На данный момент растаможено всего 74 авто по новым правилам
На данный момент растаможено всего 74 авто по новым правилам
depositphotos.com

Льготный период на растаможку "евроблях" планируют продлить. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на главу подкомитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

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Несмотря на действующие в течении первых 90 дней после принятия законопроектов о "евробляхах" скидки в 50% от стоимости акциза, растамаживать свои авто владельцы не спешат. На данный момент растаможено всего 74 авто.

Проблема заключается в отсутствии достаточной разъяснительной работы - многие автомобилисты банально не знакомы с процедурой. Поэтому, по мнению Остриковой, льготный период нужно продлить.

Ранее сообщалось в Польше подняли стоимость переоформления авто для "евробляхеров" из Украины.

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Теги: растаможка, скидки, льготы на растаможку
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.12.2018, 15:44
Оценка:  +2
гость
70 % этих корыт так и не будут расстаможены; не имеет экономического смысла.
donizete    04.12.2018, 15:18
Оценка:  +4
donizete
Да, просто не могут найти бывших владельцев, чтобы оформит право собственности на себя. Вот и всё, не в цене дело.
Gagarinn    04.12.2018, 15:54
Оценка:  +1
Gagarinn
Поправочка!
Не бывших, а владельцев
Есть обоснованые сомнения, что сделка была толком оформлена.
Операторська    04.12.2018, 15:14
Оценка:  +4
Операторська
Добре вони все знають, але якраз от таких поступок і чекають!
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