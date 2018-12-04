Скидки в 50% на растаможку "евроблях" хотят продлить - ВР

Несмотря на действующие скидки в 50% от стоимости акциза, растамаживать свои авто владельцы не спешат.

На данный момент растаможено всего 74 авто по новым правилам depositphotos.com

Льготный период на растаможку "евроблях" планируют продлить. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на главу подкомитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

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Несмотря на действующие в течении первых 90 дней после принятия законопроектов о "евробляхах" скидки в 50% от стоимости акциза, растамаживать свои авто владельцы не спешат. На данный момент растаможено всего 74 авто.

Проблема заключается в отсутствии достаточной разъяснительной работы - многие автомобилисты банально не знакомы с процедурой. Поэтому, по мнению Остриковой, льготный период нужно продлить.

Ранее сообщалось в Польше подняли стоимость переоформления авто для "евробляхеров" из Украины.