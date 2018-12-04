Скидки в 50% на растаможку "евроблях" хотят продлить - ВР
Льготный период на растаможку "евроблях" планируют продлить. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на главу подкомитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.
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Несмотря на действующие в течении первых 90 дней после принятия законопроектов о "евробляхах" скидки в 50% от стоимости акциза, растамаживать свои авто владельцы не спешат. На данный момент растаможено всего 74 авто.
Проблема заключается в отсутствии достаточной разъяснительной работы - многие автомобилисты банально не знакомы с процедурой. Поэтому, по мнению Остриковой, льготный период нужно продлить.
Ранее сообщалось в Польше подняли стоимость переоформления авто для "евробляхеров" из Украины.
Полная версия правил
Не бывших, а владельцев
Есть обоснованые сомнения, что сделка была толком оформлена.