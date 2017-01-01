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Куда украинцам можно ехать с одним загранпаспортом: Список стран

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По данным организации, с одним паспортом украинцев пускают в 131 страну мира.
Украинцам сравнительно доступны множество интересных направлений
Украинцам сравнительно доступны множество интересных направлений
depositphotos.com

В ежегодном рейтинге паспортов украинский документ оказался на 28-м месте. Об этом сообщает организация Рassport Іndex, которая и занимается составлением рейтинга.

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По данным организации, с одним паспортом украинцев пускают в 131 страну мира: в 89 из них можно попасть без виз, в остальных 42 - с помощью упрощенной процедуры получения виз (обычно это штамп в документе по прибытию).

Также passportindex.org подготовил удобную инфографику. Красным выделены страны, для которых все же нужна виза, голубым - упрощенная виза, зеленым - не нужна виза. Желтый цвет - особые требования.

Лидером рейтинга в 2019 году стали ОАЭ, обладатели паспорта которых могут попасть в 167 стран мира.

Ранее сообщалось, что скидки в 50% на растаможку “евроблях“ хотят продлить - ВР.

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Теги: страны, безвиз, путешествия, мир
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