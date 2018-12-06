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Продление скидки в 50% на растаможку "евроблях" отменяется - Южанина

Комментариев: 1
Нина Южанина опровергла прозвучавшее недавно сообщение о возможном продлении сроков льготной растаможки "евроблях".
По мнению Южаниной, 90 дней для легализации автомобилей вполне достаточно
По мнению Южаниной, 90 дней для легализации автомобилей вполне достаточно
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Прозвучавшее недавно сообщение о возможном продлении сроков льготной растаможки “евроблях“ не соответствует действительности. Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина, сообщает Автотема.

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Ранее нардеп Татьяна Острикова прокомментировала низкие темпы растаможки “евроблях“. По ее мнению автомобилисты не успели разобраться в правилах растаможки, поэтому льготные сроки необходимо продлить. Сообщалось, что соответствующее предложение будет рассматриваться в Верховной Раде.

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Южанина опровергла эту информацию - по ее словам темпы растаможки уверенно увеличиваются, а низкие темпы легализации в первые дни после принятия законопроектов объясняются тем, что владельцы автомобилей находятся в процессе подготовки документов.

Отсутствие намерений увеличивать льготные сроки Южанина объяснила тем, что по опыту других стран льготные предложения должны быть жестко ограничены во времени, а 90 дней для легализации автомобилей вполне достаточно.

Ранее сообщалось, что скидки в 50% на растаможку “евроблях“ хотят продлить - ВР.

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Теги: законы Южаниной, растаможка, растаможка евроблях, льготная растаможка
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Комментариев (1)
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atos    06.12.2018, 12:57
Оценка:  +2
atos
Молодцы, за такой подход вам большой респект, пора уже с этим ********* заканчивать, а после истечения 90 дней, принудительная отправка мусора на утиль)))))
Нету денег на нормальную машину, езди на метро и не пизжы))))
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