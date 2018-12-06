Продление скидки в 50% на растаможку "евроблях" отменяется - Южанина

Нина Южанина опровергла прозвучавшее недавно сообщение о возможном продлении сроков льготной растаможки "евроблях".

Прозвучавшее недавно сообщение о возможном продлении сроков льготной растаможки “евроблях“ не соответствует действительности. Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина, сообщает Автотема.

Читай также: В Польше подняли стоимость переоформления авто для “евробляхеров“ из Украины

Ранее нардеп Татьяна Острикова прокомментировала низкие темпы растаможки “евроблях“. По ее мнению автомобилисты не успели разобраться в правилах растаможки, поэтому льготные сроки необходимо продлить. Сообщалось, что соответствующее предложение будет рассматриваться в Верховной Раде.

Читай также: Желающих растаможить авто “евробляхеров“ разводят мошенники

Южанина опровергла эту информацию - по ее словам темпы растаможки уверенно увеличиваются, а низкие темпы легализации в первые дни после принятия законопроектов объясняются тем, что владельцы автомобилей находятся в процессе подготовки документов.

Отсутствие намерений увеличивать льготные сроки Южанина объяснила тем, что по опыту других стран льготные предложения должны быть жестко ограничены во времени, а 90 дней для легализации автомобилей вполне достаточно.

Ранее сообщалось, что скидки в 50% на растаможку “евроблях“ хотят продлить - ВР.