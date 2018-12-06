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Расстаможка "евроблях": Как не переплатить и обойти все "подводные камни"

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Многих автомобилистов останавливает от легализации "евроблях" непонимание процедуры растаможки и боязнь "подводных камней".
Все необходимое для расстаможки можно подготовить самостоятельно
Все необходимое для расстаможки можно подготовить самостоятельно
hsc.gov.ua

Не так давно в Украине вступили в силу новые правила растаможки автомобилей. По новым правилам у полиции появились полномочия останавливать автомобили на еврономерах для проверки легальности их пребывания, а значит кататься на “евробляхах“ без проблем уже не получится.

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Многих автомобилистов останавливает от легализации “евроблях“ непонимание процедуры растаможки и боязнь “подводных камней“ - так, недавно сообщалось о том, что активизировались мошенники, которые зарабатывают на “евробляхерах“. Подзаработать не против и жители стран, в которых чаще всего покупались “евробляхи“, например, в Литве.

Как не переплатить и не попасться в ловушки мошенников рассказал блогер Александр Куницкий (zpsanek). Видео-репортаж опубликовал АвтоРиа. Александр показал процедуру растаможки на примере своего друга-владельца “евробляхи“. В частности, блогер не советует соглашаться на “выгодные“ предложения неизвестных “специалистов“ найти юридических владельцев авто за границей и подготовить документы за финансовое вознаграждение.

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По словам Александра, процедура не такая уж и сложная и все необходимое можно подготовить самостоятельно. Герои ролика собрали необходимые документы, написали заявление, заполнили декларацию и обратились в таможенный пост в Харькове. В видео идет речь о подготовке документов, процедуре оформления и о суммах, которые будет необходимо оплатить.

Ранее сообщалось, что в Польше подняли стоимость переоформления авто для “евробляхеров“ из Украины.

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Теги: евробляхи, расстаможка евроблях, процедура растаможки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SWATFANAT    06.12.2018, 17:37
Оценка:  0
SWATFANAT
Чтобы не переплатить, это единственный выход не покупать это гуаНО
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