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Водителей пугают возвращением давно "забытого" штрафа

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С отменой обязательного прохождения техосмотра практика проверки вредных выбросов автомобилей ушла в историю.
Ранее в Украине замеры уровня вредных веществ уже проводились
Ранее в Украине замеры уровня вредных веществ уже проводились
depositphotos.com/

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9360 по которому предлагается обязать сотрудников патрульной полиции проверять выхлопные газы автомобилей на соблюдение норм содержания вредных веществ. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Верховной рады Украины.

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Ранее в Украине уже была такая практика - сотрудники правоохранительных органов делали замеры с помощью специального прибора-газоанализатора. Позже проверки разрешили проводить только во время прохождения периодического техосмотра.

С отменой обязательного прохождения техосмотра практика проверки вредных выбросов автомобилей ушла в историю, хотя штраф в 510 грн за это нарушение до сих пор предусмотрен. Теперь есть реальный шанс, что штрафы за несоответсвие нормативам содержания вредных веществ в выхлопных газах вернутся.

Ранее сообщалось, что продление скидки в 50% на растаможку "евроблях" отменяется - Южанина.

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Теги: штрафы, загрязнение воздуха, Украина, законопроект, Верхована Рада
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