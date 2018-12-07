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Юристы назвали штраф, который патрульные выписывают незаконно

Комментариев: 1
По Женевской Конвенции, которую подписала Украина, допускаются и желтые, и красные поворотники.
По словам юристов, штраф за поворотники незаконный
По словам юристов, штраф за поворотники незаконный
depositphotos.com

В США допускаются поворотные сигнали красного и желтого цвета, тогда, как в Украине - только желтого. И если раньше Патрульная полиция закрывала на несоответствие сигнала нормам, то сейчас в Украине за это нарушение начали штрафовать. В зону риска попали владельцы автомобилей из США.

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Так, совсем недавно рассказывали о водителе Tesla в Киеве, которого оштрафовала полиция. По словам автомобилиста, его слова о том, что автомобиль прошел регистрацию никак не повлияли на правоохранителей. 

По словам юристов, данный штраф незаконный, сообщают ДжеДАИ. Все дело в том, что по Женевской Конвенции, которую подписала Украина, допускаются и желтые, и красные поворотники, а это значит, что запрещать красные поворотные сигналы в Украине просто нельзя. А значит, штраф можно без труда оспорить.

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Теги: штраф, незаконные штрафы, красные поворотники
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гость  (аноним)  07.12.2018, 13:57
Оценка:  +1
гость
женевская конвенция и правый руль допускает...вы хоть ее прочитайте чем фигню писать) есть Закон Украины о Дорожном движении и он просит желтый поворотник, и абсолютно не противоречит Женевской конвенции, прочитайте ее))
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