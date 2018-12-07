Лица в инвалидных колясках станут участниками дорожного движения: Что это значит

По новым правилам, люди в инвалидных колясках будут приравнены к полноценным участникам дорожного движения по типу велосипедистов.

В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №7486, который регулирует правила передвижения по дорогам людей в инвалидных колясках. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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По новым правилам, люди в инвалидных колясках будут приравнены к полноценным участникам дорожного движения по типу велосипедистов. Другими словами, они получат возможность передвигаться и по проезжей части в направлении движения по правой крайней полосе. По тротуарам лицам на инвалидных колясках разрешено ездить со скоростью пешеходов.

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Обязательное условие - исправное техническое состояние колясок, наличие светоотражающих устройств, внешних световых приборов при движении ночью и соблюдение “велосипедных“ правил дорожного движения, касающихся велосипедистов в целом. Перевозить груз, который мешает управлению и перевозить пассажиров будет запрещено.

Сообщается, что принятие законопроекта направлено на повышение безопасности движения людей на инвалидных колясках.

Ранее сообщалось, что юристы назвали штраф, который патрульные выписывают незаконно.