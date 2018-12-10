В каких случаях обыск полицией авто - незаконный

Решением Суда, особа перевозившая оружие была оправдана, в связи с тем, что разрешения на обыск у проводивших досмотр полицейских не было.

Верховный Суд принял очень интересное решение, касающееся обысков автомобилей. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на судовой реестр.

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Решение касается дело о находке в автомобиле Ford Transit целого арсенала оружия (автоматы Калашникова и винтовка Мосина, боеприпасы к ним, множество гранат разных систем и взрывчатка).

Решением Апелляционного и Верховного суда, перевозившая оружие особа была оправдана, в связи с тем, что разрешения на обыск у проводивших досмотр полицейских отсутствовало.

Другими словами, были нарушены требования криминального процессуального права, а значит найденные при обыске предметы не могут служить доказательствами в суде.

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Сообщается, что полицейские часто подменяют понятия “обыск“ и “поверхностная проверка“. Без разрешения суда разрешена только “поверхностная проверка“, в рамках которой полицейский может потребовать открыть багажник, или двери, для проведения визуального осмотра. Самостоятельно открывать двери, багажник, бардачок, снимать обшивку и трогать предметы в салоне при этом запрещается.

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