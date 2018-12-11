На дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны

Опыт европейских стран показал, что такая мера снижает количество аварий на 25%.

Экраны будут устанавливаться при постройке новых дорог и ремонте старых Facebook.com

В Украине планируют сделать обязательной установку специальных противоослепляющих экранов на разделительных полосах трасс. Об этом сообщает замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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Задача таких экранов - предотвратить ослепление водителей встречным транспортом. По словам Парцхаладзе, опыт европейских стран показал, что такая мера снижает количество аварий на 25%.

Предложение еще находится в состоянии обсуждения. Предполагается, что экраны будут устанавливаться при постройке новых дорог и ремонте старых. Уточнения, на каких именно дорогах будут устанавливаться экраны в сообщении замминистра отсутствует.

Ранее сообщалось, что на Борщаговке произошел масштабный провал асфальта.