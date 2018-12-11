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На дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны

Комментариев: 2
Опыт европейских стран показал, что такая мера снижает количество аварий на 25%.
Экраны будут устанавливаться при постройке новых дорог и ремонте старых
Экраны будут устанавливаться при постройке новых дорог и ремонте старых
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В Украине планируют сделать обязательной установку специальных противоослепляющих экранов на разделительных полосах трасс. Об этом сообщает замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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Задача таких экранов - предотвратить ослепление водителей встречным транспортом. По словам Парцхаладзе, опыт европейских стран показал, что такая мера снижает количество аварий на 25%.

Предложение еще находится в состоянии обсуждения. Предполагается, что экраны будут устанавливаться при постройке новых дорог и ремонте старых. Уточнения, на каких именно дорогах будут устанавливаться экраны в сообщении замминистра отсутствует.

Ранее сообщалось, что на Борщаговке произошел масштабный провал асфальта.

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Теги: дороги, дорожники, трассы, постройка дорог, противоослепляющие экраны
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.12.2018, 14:20
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гость
Разметку просто нарисуйте и ямы заделайте!
atos    11.12.2018, 13:44
Оценка:  0
atos
Клоуны, ямки лучше позаделуте))
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