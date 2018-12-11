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На Волыни таможенники в три раза завышают стоимость растаможки "евроблях"

Комментариев: 3
Таможенники массово и без оснований завышают цены на растамаживаемые "евробляхи".
Обосновать такую высокую оценочную стоимость автомобиля таможенники не смогли
Обосновать такую высокую оценочную стоимость автомобиля таможенники не смогли
hsc.gov.ua

Таможенники массово и без оснований завышают цены на растамаживаемые “евробляхи“. Об этом сообщают Волынские Новости.

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Так, на Волынской таможне автомобиль Volkswagen LT28 2000 года выпуска оценили в 5200 евро, что почти в три раза больше его реальной стоимости, что подтверждает, например, немецкий ресурс Schwackenet.

Более того, за 5200 евро аналогичный б/у автомобиль можно купить в Украине, уже с украинской регистрацией (по данным ресурса auto.ria.com).

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Обосновать такую высокую оценочную стоимость автомобиля таможенники не смогли, заявив, что после уплаты есть возможность оспорить решение в суде.

Сообщается, что такие случаи вошли уже в общую практику - таможенники пользуются тем, что автомобилистам некуда деться с таможенного терминала и они вынуждены платить завышенную стоимость.

Ранее сообщалось, что во время погони за “евробляхой“ разбилось авто полиции - нарушитель сбежал

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Теги: евробляхи, растаможка, Волынь
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Комментариев (3)
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andrus3    11.12.2018, 18:12
Оценка:  0
andrus3
Свои же своих намахивают. Никогда не любил жителей западной Украины
Gagarinn    11.12.2018, 17:44
Оценка:  -1
Gagarinn
Respect!
гость  (аноним)  11.12.2018, 17:24
Оценка:  -1
гость
лохотрон продолжается! вот и результат децентрализации... кто как хочет, так и ......т!
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