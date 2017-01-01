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Туман и холод искажают показания радаров Trucam - производитель

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Патрульные соглашаются с тем, что в плохую погоду фиксировать нарушения сложнее.
Выписанные в таких погодных условиях штрафы будет очень легко оспорить в суде
Выписанные в таких погодных условиях штрафы будет очень легко оспорить в суде
Скриншот Youtube

Результаты замеров скорости радаров Trucam могут искажаться при температуре ниже -10 градусов по Цельсию и при тумане. Об этом говорится в инструкции по эксплуатации радаров, сообщает 2+2.

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Таким образом у вернувшихся на дорогу радаров появились новые проблемы, ведь выписанные в таких условиях штрафы будет очень легко оспорить в суде.

Сами патрульные соглашаются с тем, что в плохую погоду фиксировать нарушения сложнее, хотя бы потому, что видеодоказательства в случае туманов и снегопада могут быть испорчены. Тем не менее, по словам экспертов, даже в тумане лазер радара должен определять скорость с достаточной скоростью.

Хотя существует много уловок, чтобы обойти штрафы за нарушения, один прием всегда был самым действенным - просто не превышать скорость.

Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.

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Теги: патрульные, радары, Trucam, снег
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