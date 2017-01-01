Туман и холод искажают показания радаров Trucam - производитель
Результаты замеров скорости радаров Trucam могут искажаться при температуре ниже -10 градусов по Цельсию и при тумане. Об этом говорится в инструкции по эксплуатации радаров, сообщает 2+2.
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Таким образом у вернувшихся на дорогу радаров появились новые проблемы, ведь выписанные в таких условиях штрафы будет очень легко оспорить в суде.
Сами патрульные соглашаются с тем, что в плохую погоду фиксировать нарушения сложнее, хотя бы потому, что видеодоказательства в случае туманов и снегопада могут быть испорчены. Тем не менее, по словам экспертов, даже в тумане лазер радара должен определять скорость с достаточной скоростью.
Хотя существует много уловок, чтобы обойти штрафы за нарушения, один прием всегда был самым действенным - просто не превышать скорость.
Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.
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