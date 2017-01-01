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Заработал онлайн-сервис для проверки свидетельства о регистрации авто

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В связи с нынешней спецификой, проверить действительность свидетельства о регистрации авто наемных особ было невозможно.
Сервис работает в тестовом режиме и содержит данные только начиная с 2013 года
Сервис работает в тестовом режиме и содержит данные только начиная с 2013 года
hsc.gov.ua

В Украине запустили онлайн-сервис для проверки свидетельства о регистрации авто. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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Для получения информации нужно просто ввести серию и номер свидетельства о регистрации в специальной форме на сайте. Сервис покажет такие данные, как марка и модель авто, номер кузова, цвет и другое. Информация о владельце показываться не будет.

По словам Криклия, данный ресурс будет полезен, например, для компаний, которые занимаются перевозками (в том числе каршеринги, такси, перевозки грузов и другое), так как в связи в нынешних условиях проверить действительность свидетельства о регистрации авто наемных особ было невозможно.

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В итоге стали очень частыми ситуации, когда недобросовестные перевозчики просто исчезали на своем авто вместе с грузом. Теперь же появилась возможность проверять автомобиль перед подписанием контракта.

Пока сервис работает в тестовом режиме и пока содержит данные только начиная с 2013 года. Пользование сервисом бесплатно и доступно для всех.

Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.

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Теги: мошенники, онлайн-сервис, проверить свидетельство о регистрации
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