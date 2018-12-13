Владельцам "евроблях" упростили процедуру растаможки авто

С процессом расчета стоимости при растаможке часто возникали проблемы.

Кабмин утвердил новые правила оценки таможенной стоимости "евроблях". Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.

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С процессом расчета стоимости при растаможке часто возникали проблемы - таможенники завышали цену в 1,5-2 раза, а на некоторых таможнях затягивали процедуру оформления, ссылаясь на необходимость получения экспертной оценки стоимости от центрального аппарата ГФС.

Теперь же, если владелец авто покажет документы, которые подтверждают заявленную стоимость "евробляхи", таможенники не будут иметь право ее корректировать. Как доказательство стоимости будут приниматься такие документы:

Банковские платежные документы.

Договор купли-продажи.

Копии таможенных деклараций страны отправления.

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И только если таких документов не будет, таможенники смогут проверить цену самостоятельно. Но если раньше таможенные органы проверяли стоимость авто по каталогам из "дорогих" стран, цена в которых могла быть существенно завышена, то теперь за основу должна браться информация о ценах на аналогичный автомобиль в стране последней регистрации авто.

Если рыночная цена на авто окажется ниже, чем заявленная владельцем автомобиля, то учитываться будет самая низкая стоимость.

Ранее сообщалось, для кого растаможка "евроблях" может стать бесплатной.