Что поменялось в условиях пересечения границы во время военного положения
Во избежания возникновения недоразумений, в Госпогранслужбе прояснили, как введение военного положения повлияет на процедуру пересечения границы.
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По словам представителей Госпогранслужбы, для граждан Украины почти ничего не поменяется - разве что, в Россию советуют не ездить из-за того, что на границе могут просто "завернуть" без объяснений причин.
А вот иностранцев ждут изменения. Для недопуска на территорию Украины особ, которые могут быть связаны с организацией провокационных и неправомерных действий будет проводится усиленная проверка иностранцев, в том числе - граждан Российской Федерации. Если у таких особ будут отсутствовать документы, или у них возникнут трудности с объяснением причины визита, во въезде могут отказать.
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Кроме этого, усиленный контроль будет на линии разграничения в зоне ООС - въезд иностранцам также будет ограничен. Исключение - иностранцы-представители некоторых организаций (ООН, ОБСЕ, Красный Крест), особы с документами о постоянном проживании на оккупированной территории, или при пересечении с гуманитарной целью.
Ранее сообщалось, что может поменяться для водителей при военном положении.
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