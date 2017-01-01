Что поменялось в условиях пересечения границы во время военного положения

Для недопуска особ, которые могут быть связаны с организацией неправомерных действий будет проводится усиленная проверка иностранцев.

Усиленный контроль будет также и на линии разграничения в зоне ООС apostrophe.com.ua

Во избежания возникновения недоразумений, в Госпогранслужбе прояснили, как введение военного положения повлияет на процедуру пересечения границы.

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По словам представителей Госпогранслужбы, для граждан Украины почти ничего не поменяется - разве что, в Россию советуют не ездить из-за того, что на границе могут просто "завернуть" без объяснений причин.

А вот иностранцев ждут изменения. Для недопуска на территорию Украины особ, которые могут быть связаны с организацией провокационных и неправомерных действий будет проводится усиленная проверка иностранцев, в том числе - граждан Российской Федерации. Если у таких особ будут отсутствовать документы, или у них возникнут трудности с объяснением причины визита, во въезде могут отказать.

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Кроме этого, усиленный контроль будет на линии разграничения в зоне ООС - въезд иностранцам также будет ограничен. Исключение - иностранцы-представители некоторых организаций (ООН, ОБСЕ, Красный Крест), особы с документами о постоянном проживании на оккупированной территории, или при пересечении с гуманитарной целью.

Ранее сообщалось, что может поменяться для водителей при военном положении.