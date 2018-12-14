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Владельцы "евроблях" нашли способ не растамаживать автомобили

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Граждане, которые стали на консульский учет за границей, могут пользоваться нерастаможенными автомобилями в течении 60 дней.
"Евробляхеры" буквально парализовали работу консульств за границей
"Евробляхеры" буквально парализовали работу консульств за границей
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Владельцы "евроблях" придумали новый способ пользоваться нерастаможенными автомобилями на территории Украины, не рискуя понести за это ответственность. Об этом сообщает Укринформ.

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По законам, граждане, которые стали на консульский учет за границей, могут пользоваться нерастаможенными автомобилями в течении 60 дней. За границу при этом можно ездить каждые пять дней, сроком на 10 дней.

В связи с этим "евробляхеры" буквально парализовали работу консульств за границей. В посольство в Варшаве каждый день обращаются около 300 желающих стать на консульский учет автомобилистов, что в 2 раза меньше, чем там могут обслужить.

По словам работников консульства, на выполнение своих прямых обязанностей, а именно - защищать права граждан Украины за рубежем, времени у них просто не остается.

Ранее сообщалось, что владельцам "евроблях" упростили процедуру растаможки авто.

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Теги: растаможка, евробляхи, Варшава
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.12.2018, 13:29
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гость
Голь на выдумки хитра. (царь Пётр 1)
donizete    14.12.2018, 13:16
Оценка:  0
donizete
Ничего, скоро лавочку закроют. Ушлые людишки.
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